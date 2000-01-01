(Смирнова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Смирнов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Сергеев Николай
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Костромская губерния Солигаличский уезд Нольско-Березовская волость, с. Ромашково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Иван
Смерть
Неизвестно