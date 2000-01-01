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(Смирнова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Смирнов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Сергеев Николай

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Костромская губерния Солигаличский уезд Нольско-Березовская волость, с. Ромашково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван

Смерть
Неизвестно
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