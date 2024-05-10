Шапкина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Шапкин Авксентий Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1845
Дочь: Шапкина (Шапкина) Пелагея Авксентьевна
Отец ребёнка: Шапкин Авксентий Федорович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно