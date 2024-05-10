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Шапкина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Авксентий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Шапкин Авксентий Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1845

Дочь: Шапкина (Шапкина) Пелагея Авксентьевна

Отец ребёнка: Шапкин Авксентий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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