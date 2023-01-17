Толкачев Фатей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Толкачев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Фатеевна
Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809