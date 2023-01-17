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Толкачев Фатей Яковлевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Толкачев Яков Иванович

Мать: Толкачева Мария Ильинична

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толкачев Антон Фатеевич

Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Фатеевна

Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Толкачев Ефим Фатеевич

Мать ребёнка: Толкачева Ксения Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Ксения Степановна

Смерть
1809
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