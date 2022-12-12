Толкачева Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Фатеевна
Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно