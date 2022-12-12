Толкачева Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачева Ксения Степановна

Толкачева Ксения Степановна

avatar

Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толкачев Антон Фатеевич

Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Фатеевна

Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Толкачев Ефим Фатеевич

Отец ребёнка: Толкачев Фатей Яковлевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Фатей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close