Суханова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Суханов Андрей Степанович
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Суханов Андрей Степанович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно