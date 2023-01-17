Суханова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Суханов Андрей Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1835

Муж: Суханов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Суханов Андрей Степанович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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