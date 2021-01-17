Нечаева (Туйгунова) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Туйгунова) Раиса Дмитриевна

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Место рождения

д.Кочетовка Ульяновской обл.

Дата рождения

24.09.1929

Дата смерти

17.01.2021

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929

Отец: Туйгунова Дмитрий Туйгунов

Мать: Туйгунова Ирина Ивановна

д.Кочетовка Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
23.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Алексей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Алексей Тимофеевич

Смерть
17.01.2021
Рязанская обл, Скопинский р-н, с. Кремлево
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