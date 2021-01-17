Нечаева (Туйгунова) Раиса Дмитриевна
Место рожденияд.Кочетовка Ульяновской обл.
Дата рождения24.09.1929
Дата смерти17.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929
д.Кочетовка Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
23.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечаев Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2021
Рязанская обл, Скопинский р-н, с. Кремлево