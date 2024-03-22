Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Гавриил Родионов
Мать: Мария Фирсова
Рождение ребёнка
08.08.1871 ст.
Сын: Федор Гаврилов
Мать ребёнка: Соломанида Дмитриева
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Соломанида Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломанида Дмитриева
Смерть
Неизвестно