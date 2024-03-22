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Иван Гаврилов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Гавриил Родионов

Мать: Мария Фирсова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.08.1871 ст.

Сын: Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Соломанида Дмитриева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Соломанида Дмитриева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломанида Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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