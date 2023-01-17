Халина (Гранкина) Афимья Григорьева
Место рождения
Дата рождения03.09.1808 ст.
Дата смерти22.04.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1830 ст.
Муж: Халин Федор Нестеров
Майково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1835 ст.
Сын: Халин Сафрон Федоров
Отец ребёнка: Халин Федор Нестеров
Смерть
22.04.1854 ст.