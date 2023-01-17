Халина (Гранкина) Афимья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халина (Гранкина) Афимья Григорьева

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Место рождения

Зорино, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

03.09.1808 ст.

Дата смерти

22.04.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зорино, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
11.11.1830 ст.

Муж: Халин Федор Нестеров

Майково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1835 ст.

Сын: Халин Сафрон Федоров

Отец ребёнка: Халин Федор Нестеров

Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
22.04.1854 ст.
Скворцовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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