Дометиева Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1830 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1835 ст.
Сын: Стефанов (Иванов) Иоанн(Иван) Сергеевич
Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1837 ст.
Дочь: Стефанова (Иванова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1844 ст.
Сын: Стефанов (Иванов) Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1846 ст.
Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.
Сын: Стефанов-Степанов-Оксенин (Иванов) Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно