Дометиева Евдокия Алексеевна 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дометиева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.02.1830 ст.

Муж: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.

Сын: Стефанов-Степанов (Иванов) Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Стефанов-Степанов (Иванов) Евфимий Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1835 ст.

Сын: Стефанов (Иванов) Иоанн(Иван) Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1837 ст.

Дочь: Стефанова (Иванова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1844 ст.

Сын: Стефанов (Иванов) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1846 ст.

Сын: Стефанов-Степанов (Иванов) Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.

Сын: Стефанов-Степанов-Оксенин (Иванов) Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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