Берестова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ховронья Семенова

Отец ребёнка: Берестов Семен Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Берестов Елисей Семенов

Отец ребёнка: Берестов Семен Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марья Семенова

Отец ребёнка: Берестов Семен Иванов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Семен Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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