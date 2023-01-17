Никулина Марфа Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
1941
Сын: Прилучный Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Прилучный Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Никулин Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1960
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно