Никулина Марфа Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Марфа Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1940

Муж: Прилучный Яков Егорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Прилучный Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Прилучный Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1951

Сын: Никулин Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1960
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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