Лапаева (Сухова) Феврония Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева (Сухова) Феврония Петрова

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1909

Муж: Лапаев (лапав) Иоанн Петрович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Лапаев Петр Иванов

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Иоанн Петрович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1918
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