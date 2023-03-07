Лапаева (Сухова) Феврония Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лапаев Петр Иванов
Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Иоанн Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1918