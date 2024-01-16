Колосова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитрий Арзубов

Васино
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитрий Арзубов

Васино
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Колосов Сергей Аникандрович

Васино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Арзубов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сергей Аникандрович

Смерть
Неизвестно
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