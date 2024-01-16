Колосова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Дмитрий Арзубов
Васино
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитрий Арзубов
Васино
Рождение ребёнка
1914
Сын: Колосов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Колосов Сергей Аникандрович
Васино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Арзубов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно