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Авдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Василий Антонов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Рукавишникова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Антонов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рукавишников Василий Васильев

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Антонов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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