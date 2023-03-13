Фидяева Марія Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Фидяевъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Фидяевъ Яковъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидяевъ Яковъ