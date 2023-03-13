Фидяева Марія Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидяева Марія Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Фидяевъ Яковъ

Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Фидяевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидяевъ Яковъ

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