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(Фидяева) Татіана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фидяевъ Яковъ

Мать: Фидяева Марія Петрова

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