Алымова (Смирнова) Екатерина Васильевна
женский, родилась 1760
умерла Неизвестно
Супруги
Алымов Аркадий ИвановичОколо 1753 г.р.
Дети
Алымов Иван Аркадьевич1784 г.р.
Алымова Мария Аркадьевна1786 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Алымова Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Алымова Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович
Смерть
Неизвестно