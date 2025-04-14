Алымова (Смирнова) Екатерина Васильевна 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Алымова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1760

умерла Неизвестно

Супруги
Алымов Аркадий ИвановичОколо 1753 г.р.
Дети
Алымов Иван Аркадьевич1784 г.р.
Алымова Мария Аркадьевна1786 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алымов Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Алымов Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Алымова Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Алымова Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алымов Фёдор Аркадьевич

Отец ребёнка: Алымов Аркадий Иванович

Смерть
Неизвестно

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