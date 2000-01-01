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Бавон
Бавон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
589
Дата смерти
01.10.654
Пол
Мужской
Отец
Пипин ланденский
580 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
589
Отец:
Пипин ланденский
Мать: не указана
Смерть
01.10.654
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