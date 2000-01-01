Бавон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

589

Дата смерти

01.10.654

Пол

Мужской

Отец

580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
589

Отец: Пипин ланденский

Мать: не указана

Смерть
01.10.654
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