Толстая (Иванова) Анастасия Агафоновна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая (Иванова) Анастасия Агафоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1816, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 01.11.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Толстой Фёдор Петрович10.02.1783 г.р.
Дети
Толстой Николай Фёдорович18.12.1840 г.р.
Толстой Фёдор Фёдорович26.10.1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
09.11.1838

Муж: Толстой Фёдор Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.12.1840

Сын: Толстой Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1841

Сын: Толстой Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1843

Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.05.1848

Дочь: Дмитриева (Толстая) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

По записи в МК церкви при Академии художеств (ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 124. Дело 707 Лист 524 об. — 525)

Смерть
01.11.1889
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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