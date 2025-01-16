Толстая (Иванова) Анастасия Агафоновна
женский, родилась 1816, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 01.11.1889, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Толстой Фёдор Петрович10.02.1783 г.р.
Дети
Толстой Николай Фёдорович18.12.1840 г.р.
Толстой Фёдор Фёдорович26.10.1841 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1838
Рождение ребёнка
18.12.1840
Сын: Толстой Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1841
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1843
Дочь: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
04.05.1848
Дочь: Дмитриева (Толстая) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Фёдор Петрович
Смерть
01.11.1889