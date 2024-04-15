Белокур Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиДо ?.11.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Белокур Яков
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталия Матвеевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агриппина Матвеевна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белокур Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.11.1864