Busche Dimitri Nikolaevich Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1884
Дата смерти30.12.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1912
Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna
Московская обл., с. Березовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna
Смерть
30.12.1929
Москва, город федерального значения Москва