Busche Dimitri Nikolaevich Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Busche Dimitri Nikolaevich Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1884

Дата смерти

30.12.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Буше Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna

Московская обл., с. Березовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буше Vera Aleksandrovna

Смерть
30.12.1929
Москва, город федерального значения Москва
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