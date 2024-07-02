Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазырина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Антонович

Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Панов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Антонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Панов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Антонович

Смерть
Неизвестно

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