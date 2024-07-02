Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазырина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Антонович
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Панов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Панов Василий Антонович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Панов Василий Антонович
Смерть
Неизвестно