Шарыгина Ульяна Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шарыгинъ Самсонъ
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шарыгинъ Фаддей
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шарыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шарыгинъ Гаврила
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыгинъ Иванъ