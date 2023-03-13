Шарыгина Ульяна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Ульяна Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шарыгинъ Самсонъ

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шарыгинъ Фаддей

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шарыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шарыгинъ Гаврила

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Шарыгинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгинъ Иванъ

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