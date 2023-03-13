Шарыгинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Шарыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шарыгинъ Самсонъ
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шарыгинъ Фаддей
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шарыгинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шарыгинъ Гаврила
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно