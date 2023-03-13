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Шарыгинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шарыгинъ Иванъ

Мать: Шарыгина Агафья Леонтьева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шарыгинъ Самсонъ

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шарыгинъ Фаддей

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шарыгинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шарыгинъ Гаврила

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Шарыгина Ульяна Прокофьева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Ульяна Прокофьева

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