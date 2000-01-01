Завьялов Павел Николаевич
Место рожденияпоселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения13.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1871 ст.
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно