Кулебакина (Баранова) Вероника Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1987
Сын: Кулебакин Руслан Валерьевич
Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович
Рождение ребёнка
11.08.1989
Дочь: Лопатина (Кулебакина) Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович
Рождение ребёнка
12.02.2003
Дочь: Кулебакина Вероника Валерьевна
Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович