Кулебакина (Баранова) Вероника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина (Баранова) Вероника Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1987

Сын: Кулебакин Руслан Валерьевич

Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович

Рождение ребёнка
11.08.1989

Дочь: Лопатина (Кулебакина) Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович

Рождение ребёнка
12.02.2003

Дочь: Кулебакина Вероника Валерьевна

Отец ребёнка: Кулебакин Валерий Степанович

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