Руденко Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко Марина Борисовна

Мать ребёнка: Руденко Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1966

Сын: Руденко Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Руденко Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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