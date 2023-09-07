Руденко Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко Марина Борисовна
Мать ребёнка: Руденко Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1966
Сын: Руденко Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Руденко Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно