Васильева (Баканова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Баканова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1910

Муж: Васильевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1910

Сын: Васильевъ Николай

Отец ребёнка: Васильевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Васильевъ Александръ

Отец ребёнка: Васильевъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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