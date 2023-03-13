Васильева (Баканова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1910
Муж: Васильевъ Артемий
Рождение ребёнка
18.12.1910
Сын: Васильевъ Николай
Отец ребёнка: Васильевъ Артемий
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Васильевъ Александръ
Отец ребёнка: Васильевъ Артемий