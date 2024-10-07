Булатова (Проурзина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.04.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
27.01.1841 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 14, Л.494об.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Булатова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич
Смерть
10.04.1865 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 52, Л.637.