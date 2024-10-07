Булатова (Проурзина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Проурзина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.04.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Булатов Наум Андреевич

Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
27.01.1841 ст.

Муж: Булатов Андрей Алексеевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 14, Л.494об.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Булатова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Булатов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Булатов Андрей Алексеевич

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
10.04.1865 ст.
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.25. Д. 52, Л.637.

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