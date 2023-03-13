Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юрасовъ Степанъ
Юрасовъ Степанъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1794
Пол
Мужской
Отец
Юрасовъ Денисъ
1771 г.р.
Мать
Юрасова (Сулява) Прасковья
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Юрасовъ Денисъ
Мать:
Юрасова Прасковья
Рамодановка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия