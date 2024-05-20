Бедарева Жена Михаила Афанасьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Жена Михаила Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Михаил Афанасьев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бедарев Павел Михайлов

Отец ребёнка: Бедарев Михаил Афанасьев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бедарев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Бедарев Михаил Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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