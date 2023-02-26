(Хренова) Федора Захарова
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.05.1914
Дата смерти12.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914
Отец: Хренов Захарий Яковлев
Мать: Хренова Ирина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1914
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.