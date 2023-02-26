(Хренова) Федора Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хренова) Федора Захарова

(Хренова) Федора Захарова

avatar

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.05.1914

Дата смерти

12.08.1914

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914

Отец: Хренов Захарий Яковлев

Мать: Хренова Ирина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1914
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close