(Голованова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованова) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Головановъ Панфилъ

Мать: Голованова Нвталья Филатова

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