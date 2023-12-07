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Горнакова Мавра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Степан Александрович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горнаков Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Горнаков Федор Степанович

Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Горнакова) Елена Степановна

Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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