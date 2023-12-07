Горнакова Мавра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горнаков Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Горнаков Федор Степанович
Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Горнакова) Елена Степановна
Отец ребёнка: Горнаков Степан Александрович
Смерть
Неизвестно