Горнаков Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Горнаков Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горнаков Гаврил Степанович
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Горнаков Федор Степанович
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Горнакова) Елена Степановна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна
Смерть
Неизвестно