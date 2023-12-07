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Горнаков Степан Александрович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Горнаков Александр Иванович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Мавра Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горнаков Гаврил Степанович

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Горнаков Федор Степанович

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Горнакова) Елена Степановна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Афанасьевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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