Тимофеева (Баранова) Прасковея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимофеева) Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тимофеев Лев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1947
Дочь: Хоменко Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно