Тимофеева (Баранова) Прасковея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева (Баранова) Прасковея

Тимофеева (Баранова) Прасковея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимофеева) Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Сын: Тимофеев Лев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1947

Дочь: Хоменко Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.