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Пантелеев Андрей Анатольевич

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Место рождения

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

25.12.1972

Дата смерти

?.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева (Виноградова) Любовь Геннадьевна

Рождение ребёнка
16.03.1990

Сын: Пантелеев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Пантелеева (Виноградова) Любовь Геннадьевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
?.09.1995

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