Пантелеев Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1972
Дата смерти?.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1990
Сын: Пантелеев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Пантелеева (Виноградова) Любовь Геннадьевна
Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
?.09.1995