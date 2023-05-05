Мозгин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1912
Дата смерти11.02.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1912
Отец: Мозгин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовенко Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стремаусова Ада Алексеевна
Мать ребёнка: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1983