Мозгин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозгин Алексей Николаевич

Мозгин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1912

Дата смерти

11.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1912

Отец: Мозгин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовенко Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стремаусова Ада Алексеевна

Мать ребёнка: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгина (Фомишенко) Тамара Владимировна

Смерть
11.02.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.