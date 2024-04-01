Веремская (Саввинова) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская (Саввинова) Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Веремский Дмитрий Порфирьев

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 17 крестьянская дочь того же поселка
Рождение ребёнка
16.08.1915

Сын: Веремский Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Веремский Дмитрий Порфирьев

Смерть
Неизвестно

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