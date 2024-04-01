Веремская (Саввинова) Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 17 крестьянская дочь того же поселка
Рождение ребёнка
16.08.1915
Сын: Веремский Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Веремский Дмитрий Порфирьев
Смерть
Неизвестно