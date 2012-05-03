Науменко Эдуард Валерьевич 02.04.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Эдуард Валерьевич

Науменко Эдуард Валерьевич

Место рождения

Табулга, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.04.1974

Дата смерти

03.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1974

Отец: Науменко Валерий Николаевич

Мать: не указана

Табулга, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
09.08.1992

Сын: Науменко Илья Эдуардович

Мать ребёнка: Науменко Татьяна Васильевна

Надворная, Івано-Франківська область
Смерть
03.05.2012
Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.