Науменко Эдуард Валерьевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1974
Дата смерти03.05.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1974
Отец: Науменко Валерий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1992
Мать ребёнка: Науменко Татьяна Васильевна
Надворная, Івано-Франківська область
Смерть
03.05.2012
Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область