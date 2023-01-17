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Куранов Николай Акимович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.12.1904 ст.

Дата смерти

07.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1904 ст.

Отец: Куранов Аким Иванович

Мать: Куранова Раиса Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иоанн Иоаннович Куранов и Зиновия Ивановна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 86 номер 174
Смерть
07.08.1906 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от острого катара кишок в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 24 номер 66
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