Куранов Николай Акимович
Место рождения
Дата рождения03.12.1904 ст.
Дата смерти07.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1904 ст.
Отец: Куранов Аким Иванович
Мать: Куранова Раиса Ивановна
Восприемники: казаки Иоанн Иоаннович Куранов и Зиновия Ивановна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 86 номер 174
Смерть
07.08.1906 ст.
Умер от острого катара кишок в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 24 номер 66