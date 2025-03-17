Хмыров Анатолий Михайлович
мужской, родился 05.10.1857
умер Неизвестно
ОтецХмыров Михаил Дмитриевич01.09.1830 г.р.
МатьХмырова (Телегина) Александра МихайловнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Хмырова Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Хмыров Михаил Анатольевич13.09.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмырова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1878
Сын: Хмыров Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Хмырова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно