Хмыров Анатолий Михайлович 05.10.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Хмыров Анатолий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.10.1857

умер Неизвестно

Отец
Хмыров Михаил Дмитриевич01.09.1830 г.р.
Мать
Хмырова (Телегина) Александра МихайловнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Хмырова Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Хмыров Михаил Анатольевич13.09.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1857

Отец: Хмыров Михаил Дмитриевич

Мать: Хмырова (Телегина) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмырова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1878

Сын: Хмыров Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Хмырова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

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