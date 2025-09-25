Долгоруков Пётр Дмитриевич
мужской, родился 09.05.1866, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умер 10.11.1951, Владимир, город Владимир, Владимирская область
ОтецДолгоруков Дмитрий Николаевич04.04.1827 г.р.
МатьДолгорукова (Орлова-Давыдова) Наталья Владимировна02.07.1833 г.р.
Супруги
Дети
Долгоруков Михаил Петрович28.06.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1866
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
28.06.1907
Сын: Долгоруков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зайкова (Долгорукова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна
Смерть
10.11.1951
Владимир, город Владимир, Владимирская область
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.444. с. 58. Метрические книги церкви Царскосельского дворца.