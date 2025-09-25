Долгоруков Пётр Дмитриевич 09.05.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоруков Пётр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.05.1866, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

умер 10.11.1951, Владимир, город Владимир, Владимирская область

Отец
Долгоруков Дмитрий Николаевич04.04.1827 г.р.
Мать
Долгорукова (Орлова-Давыдова) Наталья Владимировна02.07.1833 г.р.
Супруги
Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна1883 г.р.
Дети
Долгоруков Михаил Петрович28.06.1907 г.р.
Зайкова (Долгорукова) Наталья Петровна1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1866

Отец: Долгоруков Дмитрий Николаевич

Мать: Долгорукова (Орлова-Давыдова) Наталья Владимировна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.444. с. 58. Метрические книги церкви Царскосельского дворца.

Бракосочетание
1906

Жена: Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1907

Сын: Долгоруков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зайкова (Долгорукова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Долгорукова (Беспалова) Антонина Михайловна

Смерть
10.11.1951
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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