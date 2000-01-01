Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1829 ст.

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1829 ст.

Отец: не указан

Мать: Марфа Петровна

Смерть
После 1829
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