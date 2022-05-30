Ziliene (Kreingold) Ida
женский, родилась 30.09.1934, Гомель, Гомельская область
умерла 20.02.1999, New York, New York, United States
ОтецKreingold Girsh1900 г.р.
МатьKreingold (Segal) Feiga (Fanya)30.09.1905 г.р.
Супруги
Zilius Vladas14.05.1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1934
Отец: Kreingold Girsh
Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Около 1975
Муж: не указан
Vilnius, Lithuania
Смерть
20.02.1999
New York, New York, United States