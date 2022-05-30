Ziliene (Kreingold) Ida 30.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Ziliene (Kreingold) Ida

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 30.09.1934, Гомель, Гомельская область

умерла 20.02.1999, New York, New York, United States

Отец
Kreingold Girsh1900 г.р.
Мать
Kreingold (Segal) Feiga (Fanya)30.09.1905 г.р.
Супруги
Zilius Vladas14.05.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1934

Отец: Kreingold Girsh

Мать: Kreingold (Segal) Feiga (Fanya)

Гомель, Гомельская область

Бракосочетание
Около 1975

Муж: не указан

Vilnius, Lithuania

Смерть
20.02.1999
New York, New York, United States

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