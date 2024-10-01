Чапурин Семен Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти31.01.1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Чапурин Прокопий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1787
исключен на банковские заводы в непременные работники по указу Верхотурского земского суда последовавшему на таковой же Пермской казенной палатой от ноября 1807 года
Рождение ребёнка
03.10.1812 ст.
Сын: Чапурин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
19.12.1814 ст.
Дочь: Чапурина Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна
восприемниками были означеного Чапурина сестра девица Параскева
Рождение ребёнка
22.07.1817 ст.
Сын: Чапурин Никанор Семенович
Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна
Смерть
31.01.1820
горячка