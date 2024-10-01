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Чапурин Семен Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

31.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Чапурин Прокопий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1787

Жена: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна

исключен на банковские заводы в непременные работники по указу Верхотурского земского суда последовавшему на таковой же Пермской казенной палатой от ноября 1807 года
Рождение ребёнка
03.10.1812 ст.

Сын: Чапурин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1814 ст.

Дочь: Чапурина Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были означеного Чапурина сестра девица Параскева
Рождение ребёнка
22.07.1817 ст.

Сын: Чапурин Никанор Семенович

Мать ребёнка: Баклашкина (Чапурина) Мария Иосифовна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
31.01.1820
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
горячка

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