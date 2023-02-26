Федора Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1857
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Парфенов
Рождение ребёнка
02.02.1860
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Парфенов
Смерть
Неизвестно