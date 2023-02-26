Федора Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1857

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1860

Сын: Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Парфенов

Смерть
Неизвестно
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