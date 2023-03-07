Сажин Абрам Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Сажин Симион (Симон) Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анна Абрамова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Салманида Абрамова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Сажин Иван Абрамов
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Абрамов
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838