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Сажин Абрам Симионов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Сажин Симион (Симон) Яковлев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анна Абрамова

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Салманида Абрамова

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Сажин Иван Абрамов

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Абрамов

Мать ребёнка: Наталья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1838
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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