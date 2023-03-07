Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анна Абрамова

Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Салманида Абрамова

Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Сажин Иван Абрамов

Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Петр Абрамов

Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Абрам Симионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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