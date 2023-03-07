Наталья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анна Абрамова
Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Салманида Абрамова
Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Сажин Иван Абрамов
Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Петр Абрамов
Отец ребёнка: Сажин Абрам Симионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажин Абрам Симионов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816