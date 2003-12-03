Векшин Алексей Андреевич 23.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Векшин Алексей Андреевич

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Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.03.1923

Дата смерти

03.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Векшин Андрей Петрович

Мать: Векшина Мария Григорьевна

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна

Участие в бою
С 01.12.1941
Шофёр в 201 стрелковой дивизии
Участие в бою
С ?.02.1942
Шофёр в 23 воздушно-десантной бригаде
Участие в бою
С ?.10.1942
Заместитель командира автовзвода в 351 воздушно-десантном полку
Награда
Между 17.02.1945 и 09.06.1945
1. Медаль «За отвагу» Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 351 гв. сп Приказ подразделения №: 1/н от: 17.02.1945 Издан: 351 гв. сп 106 гв. сд 2 Украинского фронта Архив: ЦАМО Фонд ист. и... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1950

Сын: Векшин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна

Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Образование
23.04.1959
Удостоверение №6 тракториста-машиниста со стажем с Января 1940 г. Имеет право работы на дизельных тракторах. Выдано квалификационной комиссией Масловской МТС на основании протокола №1 от 23.04.1959
Смерть
03.12.2003

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