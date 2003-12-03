Векшин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1923
Дата смерти03.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Отец: Векшин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Участие в бою
С 01.12.1941
Шофёр в 201 стрелковой дивизии
Участие в бою
С ?.02.1942
Шофёр в 23 воздушно-десантной бригаде
Участие в бою
С ?.10.1942
Заместитель командира автовзвода в 351 воздушно-десантном полку
Награда
Между 17.02.1945 и 09.06.1945
1. Медаль «За отвагу» Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 351 гв. сп Приказ подразделения №: 1/н от: 17.02.1945 Издан: 351 гв. сп 106 гв. сд 2 Украинского фронта Архив: ЦАМО Фонд ист. и... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1950
Сын: Векшин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна
Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Образование
23.04.1959
Удостоверение №6 тракториста-машиниста со стажем с Января 1940 г. Имеет право работы на дизельных тракторах. Выдано квалификационной комиссией Масловской МТС на основании протокола №1 от 23.04.1959
Смерть
03.12.2003